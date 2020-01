“Vietato tifare City”, per il derby lo United minaccia di espellere i tifosi fuori posto

I supporter del Manchester City che verranno beccati a tifare “audibly or visibly” per la loro squadra dagli spalti non a loro dedicati saranno espulsi da Old Trafford. Per il derby di Carabao Cup in programma stasera il Manchester United promette tolleranza zero sul disordine di tifo: ognuno al suo posto, pena il ritiro immediato del biglietto e la cacciata dallo stadio.

Il tutto per tappare una falla creata dal proprio sistema di vendita che ha mandato al “mercato generale” anche biglietti destinati solo ai tifosi dello United.

A Old Trafford ci saranno circa 70.000 spettatori, e uno dei pericoli maggiori per l’ordine pubblico è proprio il fenomeno dei tifosi “imbucati”, che entrano allo stadio sotto mentite spoglie. Stavolta alimentato dall’errore in fase di vendita.

Per quanto sia notoriamente efficace il “grande fratello” del calcio inglese, resta da capire come porteranno a termine l’identificazione dei tifosi impostori durante la partita.

Lo United inoltre non ha ancora reso note le regole di ingaggio: quand’è che il tifo diventa tale “visivamente” o se “udibile”? I supporter dovranno restare seduti e composti prestando attenzione a non sussultare spudoratamente in caso di gol? Potranno urlare un neutrale “Forza!” senza temere la censura immediata del solerte steward?