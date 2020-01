Tuttosport: il Napoli aspetta di scoprire il destino di Ghoulam, Younes e Tonelli

Younes non ha trovato il feeling con Gattuso, e spera in Atalanta o Fiorentina. Ghoulam potrebbe sbarcare in Francia, mentre per Tonelli si aspetta di chiudere con la Samp

Grande impegno del Napoli per il mercato in entrata in questa finestra di gennaio, ma il club azzurro deve considerare anche delle uscite per bilanciare la situazione. Proprio per questo, come sottolinea Tuttosport si pensa a piazzare Ghoulsm, Younes e Tonelli

“Tra questi, come anticipato da Tuttosport, c’è anche Konstantinos Tsimikas, esterno mancino della nazionale greca e dell’Olympiakos. Prima di prendere l’esterno ellenico, il ds Giuntoli dovrà trovare una collocazione per Ghoulam e la Francia potrebbe essere il suo destino naturale. Va ceduto anche un centrale, Tonelli, ma i vari club contattati (Genoa, Sampdoria, Cagliari e Fiorentina) hanno rilanciato con il nome di Luperto. Risposta del Napoli: è incedibile. Nella lista di sbarco c’è anche Younes, che non ha trovato il feeling con Gattuso, e spera che Atalanta o Fiorentina possano prenderlo (anche in prestito) per avere un po’ di spazio in più”.