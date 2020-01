Tuttosport difende Sarri: gli cadde il mondo addosso quando seppe di Ancelotti

Tuttosport fa un’accorata difesa di Sarri, ricordando che domenica sera, al suo ritorno al San Paolo da allenatore della Juventus, tanti tifosi lo fischieranno e lo insulteranno anche, ma lui

Non ci saranno ragionamenti né attenuanti che tengano per i napoletani, eppure lui, Maurizio quel Napoli non avrebbe voluto lasciarlo

Sarri aveva un progetto per il suo Napoli, un progetto che i napoletani hanno frainteso facendolo assurgere ad eroe di un riscatto proletario, ma lui parlava solo di calcio

Voleva un Napoli ancora più forte di quei 91 punti, con i quali mai più un’altra squadra non sarà campione d’Italia. Lo voleva per sé e lo pretendeva per i napoletani che avevano iniziato a seguirlo come un messia, perché voleva andare “fino al palazzo”. Ma lo hanno equivocato. Lo vedevano come Masaniello che dava addosso all’odiata Juve, mentre il “Palazzo” di Sarri aveva un’idea diversa: significava vincere lo scudetto. Non l’hanno compreso e non gliel’hanno perdonata di essere entrato nel Palazzo con la maglia bianconera.