Tare: “Abbiamo preparato il derby con serenità per provare a vincere”

Prima del derby tra Roma e Lazio, ai microfoni di Sky ha parlato Tare, il direttore sportivo biancoceleste.

E’ un pomeriggio di grande pressione per il derby e la classifica.

Hai fatto il centrocampo migliore del campionato. Per la difesa e il portiere?

“Non ho niente da dire, so che la nostra difesa è la seconda del campionato. Il portiere è giovane, è cresciuto molto e sta facendo campionato straordinario. Non ci dobbiamo esaltare per ciò che accade intorno a noi. Abbiamo iniziato un percorso di crescita tanto tempo fa e i risultati di oggi sono conseguenza di lavoro lungo e di sacrificio. Dobbiamo mantenere l’umiltà e cercare di portare la società più avanti possibile”.

Pensate sia possibile scudetto?

“Prima il nostro obiettivo, andare in Champions League. All’inizio tanti avevano dubbi sulla qualità di questa squadra. Il calcio è questo, anche, che ogni settimana cambiano i giudizi. L’importante è che noi siamo lucidi. Se a cinque giornate dalla fine ci troviamo a lottare per vincere lo scudetto, vogliamo provare a vincerlo”.

Avete macchina perfetta, avete paura di rovinarla sul mercato?

“Gli equilibri sono fondamentali, soprattutto per una squadra che funziona a memoria, siamo molto attenti a queste cose. Se avessimo avuto qualche infortunio importante avrei capito, ma non è questo il caso, non vediamo qualcosa che ora ci può aiutare. Magari una seconda scelta per avere un equilibrio maggiore. Ma ora abbiamo solo il campionato e con questa rosa siamo più che competitivi”.