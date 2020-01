Tabarez: “Il talento non basta, serve riuscire a dare un significato a ciò che stai facendo”

La Gazzetta dello Sport intervista Oscar Tabarez, 72 anni e un passato lunghissimo da calciatore. Oggi ct della Nazionale dell’Uruguay.

Dice la sua sull’introduzione della tecnologia in panchina, del tablet per gli allenatori, il virtual coach.

Riesce ad imporsi il calciatore che supera una sconfitta, un infortunio, difficoltà personali. Chi riesce a reinventarsi.

«Il talento non è sufficiente. È importante per arrivare a un certo livello professionale, però per diventare un vincente, un leader, per fare come il Liverpool di Klopp, al momento l’espressione più brillante del calcio mondiale, servono anche altre cose. Penso all’unione del gruppo, alla condivisione di valori e obiettivi, al riuscire a dare un significato a ciò che si sta facendo. Questo rende straordinaria una squadra normale. E sono cose che dipendono dalla capacità dello staff tecnico, non te le dà un tablet. La differenza la fa sempre il fattore umano».

Del dibattito tra possesso e contropiede dice:

«Con questa storia del calcio di possessione sembra che qualsiasi squadra possa farlo e dipenda dall’illuminazione che può avere un allenatore. Non è così: per me la parola santa nel calcio continua ad essere equilibrio. Ovvero come una squadra collettivamente risolve i problemi che le si presentano durante una gara. Come difendersi, e una volta ripresa la palla come portarla in campo rivale e come sorprenderlo. Ci sono pochi giocatori che si possono permettere di essere al di sopra del collettivo: Messi, Maradona, Pelé, Cruijff, Di Stefano. Per gli altri vale la nozione del gioco di squadra. Il Liverpool oggi è la massima espressione del collettivo. E dell’equilibrio».