Sky: oggi incontro tra Giuntoli e gli agenti di Amrabat

L’ultimo scoglio è quello di convincere il centrocampista che è tentato anche dall’Inter dal momento che l’accordo con il Verona c’è già

Sarebbero le ultime ore per il Napoli per chiudere l’affare Amrabat con l’Hellas Verona. Questo secondo quanto riporta l’esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio. Previsto un incontro per Giuntoli con l’entourage del calciatore dal momento che c’è già l’intesa con il Verona.

“Nella giornata di oggi ci sarà un incontro a Milano tra gli agenti del giocatore e Giuntoli, direttore sportivo del Napoli. Che ha già trovato l’accordo con il Verona per il doppio affare Amrabat-Rrahmani, un’operazione da circa 35 milioni di euro. Adesso però va ancora trovato l’accordo definitivo con il giocatore, che è anche tentato dall’Inter, la quale si è interessata nelle ultime settimane e proprio nelle ultime ore ha continuato il pressing con gli agenti del giocatore marocchino”