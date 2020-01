Sky: l’Inter sorpassa il Napoli per Kumbulla

Novità sul mercato per Kumbulla. Il difensore dell’Hellas Verona è tra gli obiettivi del Napoli, ma in queste ore, secondo quanto riporta Sky Sport ci sarebbe stato l’inserimento dell’Inter nella trattativa.

I nerazzurri appaiono addirittura in vantaggio in questo momento sul club azzurro l’Hellas Verona vuole lasciare loro una corsia preferenziale per il prossimo mercato di giugno, la mossa decisiva è stata il trasferimento Federico Dimarco alla corte di Juric. La milanese sembra aver così prenotato Kumbulla per l’estate.