Setién sergente di ferro: fa allenare il Barcellona nella tempesta, e Piqué si arrabbia

Il “vento del nord” è arrivato sul Barcellona, e si è manifestato con tuoni, fulmini, pioggia e Setién. Il nuovo tecnico blaugrana ci tiene a non passare solo per un nuovo profeta del tiqui-taca e ha imposto alla squadra di allenarsi all’aperto mentre sulla Ciutat Esportiva si stava scatenando una vera e propria tempesta.

La cosa non è piaciuta alla vecchia guardia, che sperava nella clemenza di Setién e voleva che la seduta fosse spostata all’interno. Invece no, tutti in campo sotto la pioggia, tecnico inflessibile.

Il più infastidito di tutti è sembrato Gerard Piqué, che, prima di entrare in campo, si è lamentato piuttosto esplicitamente urlando: “Almeno abbiamo annullato un allenamento!” . I suoi compagni di squadra hanno provato a farsi forza saltando in campo al grido di: “Dai, dai!”.

❗As the players walked out of the dressing room, Pique screamed “At least cancel the training session!”

Strong winds in Barcelona right now. pic.twitter.com/VTzvdfj3yM

— Barca Universal (@BarcaUniversal) January 21, 2020