Scontro tra treni in metropolitana, indagato il macchinista

La Procura ha firmato il primo avviso di garanzia. Il reato configurato è quello di disastro ferroviario colposo

La Procura ha firmato il primo avviso di garanzia per lo scontro tra treni avvenuto nella Metro di Napoli il 14 gennaio scorso. Il primo indagato per l’incidente, che per fortuna non ha registrato vittime, è il macchinista che guidava il convoglio proveniente da Garibaldi. Lo scrive Repubblica Napoli. Il reato configurato è quello di disastro ferroviario colposo.

Si tratta di un atto dovuto e non di un’ipotesi di responsabilità, sottolinea il quotidiano, che aggiunge che al macchinista è stato sequestrato il telefonino, anche se al momento viene escluso, anche in base alle testimonianze raccolte, che stesse parlando al cellulare al momento dello scontro.

Il macchinista, adesso, nominerà i consulenti per partecipare all’atto istruttorio disposto dalla Procura.