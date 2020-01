Schira: Tonelli alla Samp, è fatta. E Ferrero vuole anche Younes

Per l’esperto di calciomercato il difensore torna in blucerchiato in prestito, con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni

Il tempo di Tonelli alla Sampdoria pare essere arrivato per davvero. Secondo Nicolò Schira l’accordo per il ritorno del difensore in blucerchiato è chiuso: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni.

Ma secondo l’esperto di calciomercato l’asse con la Samp è caldissimo. Ferrero infatti vorrebbe anche Amin Younes in prestito con diritto di riscatto. Si tratta.

Asse caldo tra #Sampdoria e #Napoli: accordo per il ritorno di Lorenzo #Tonelli in blucerchiato. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni. Ferrero vuole anche Amin #Younes in prestito con diritto di riscatto. Ci siamo. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 22, 2020