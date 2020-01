Repubblica – Koulibaly salta la Lazio, giocherà Luperto o Di Lorenzo?

Le prove tattiche al centro tecnico di Castel Volturno fanno pensare che toccherà di nuovo a Di Lorenzo ricoprire il ruolo di centrale con Manolas

Improbabile se non impossibile vedere Koulibaly in campo domani contro la Lazio. Il difensore azzurro è ancora fermo dopo l’infortunio rimediato nei primi minuti contro il Parma e, come riporta Repubblica, Gattuso è costretto ancora una volta a cercare delle soluzioni

Il recupero si è allontanato proprio in vista del traguardo. Kalidou Koulibaly non ha smaltito del tutto l’infortunio muscolare rimediato nel match con il Parma e le sue chance di indossare la maglia da titolare domani contro la Lazio sono minime.

Ci proverà anche oggi nel corso della rifinitura, ma Gattuso sta già lavorando alle alternative. L’allenatore azzurro potrebbe confermare la stessa difesa schierata contro l’Inter. Di Lorenzo, dunque, di nuovo da centrale nonostante l’errore che ha spianato la strada al vantaggio nerazzurro firmato da Lukaku. Le prove tattiche al centro tecnico di Castel Volturno vanno proprio in questa direzione. L’alternativa resta Sebastiano Luperto, unico centrale di ruolo a disposizione assieme a Manolas.