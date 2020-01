Per pagare gli eventi trovano i soldi, per aprire il parchetto di via Pietro Castellino no

La situazione del parco di via dell’Erba peggiora, non si potano gli alberi da quattro anni, ma intanto si organizzano concerti nella terza Municipalità

Eravamo a luglio del 2019. Palavamo del piccolo parchetto in Via Dell’Erba, in via Pietro Castellino, all’epoca chiuso da circa un anno perché totalmente vandalizzato.

Ricorderete il racconto della “questua” tra i vari assessorati con la risposta oramai standard: “Non ci sono fondi”.

Da allora sono passati altri sei mesi è la situazione è sempre quella. Anzi peggiore se si considera che la mancanza di sorveglianza fa sì che l’area venga frequentata da mal intenzionati notte e giorno.

Lo sconforto è davvero tanto, conseguenza dell’impotenza a far fronte al ripristino di un’area che era una minima valvola di sfogo per adulti e bambini. Uno sconforto che aumenta a guardare tutti gli eventi musicali che vengono svolti sul territorio napoletano. Al di là del Capodanno, penso, nello specifico, agli eventi svoltisi nella Municipalità 3. Eventi meravigliosi, non fraintendiamo, necessari per un’area per troppo tempo abbandonata, però forse non prioritari rispetto alle esigenze di tutti i territori.

Chiariamoci: anche al Vomero si svolgono eventi, ma a causa della mancanza di fondi sono finanziati da sponsor. Si pensi solo alle luminarie per Natale fatte con il contributo dei commercianti e di alcuni sponsor.

Tornando agli eventi. Non parlo del Capodanno, del quale ho poche notizie. Ho però notizie certe sulla spesa affrontata per gli eventi della terza Municipalità.

Con determina dirigenziale n. 42 del 5/12/2019 viene affidata, non importa a chi, l’organizzazione di tali eventi per l’importo di € 32.700,00 oltre IVA. Per il ripristino dell’area di via Dell’Erba c’è un progetto di circa € 30.000,00. Allora mi domando: chi amministra la città e punta ad amministrare la Regione o a governare il Paese dovrebbe saper discernere tra un evento spot e la riqualificazione di un parco che serve migliaia di cittadini, no? E comunque, anche volendo tralasciare il parco, non sarebbe più utile potare alberi di alto fusto che da circa quattro anni non vengono potati alla Municipalità 5?

Lo sconforto è tanto e la forza di gridare che c’è ancora sta scemando. Scusate lo sfogo ma chi scrive è consigliere della Municipalità 5. Mi avevano fatto credere che potevamo migliorare il tenore di vita del popolo napoletano. Che lo avremmo fatto con fatica, ma che ci saremmo risusciti. Ci avevano illuso. Ora è rimasta solo la fatica. E la delusione.