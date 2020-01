O Jogo: Mertens tra i calciatori in scadenza che promettono battaglia per il rinnovo

L’attaccante belga vuole finire la sua carriera al Napoli e ha persino respinto l’offerta del Dortmund, ma neanche la proposta di rinnovo che gli è stata fatta lo soddisfa

Il giornale portoghese O Jogo riporta l’elenco dei calciatori più interessanti che si trovano in scadenza di contratto. È ovvio che c’è ancora tempo per gli eventuali rinnovi e non tutti promettono di dare battaglia alle proprie società per l’eventuale prolungamento. Tra quelli che invece sembrano non avere ancora un destino certo c’è Dries Mertens. L’attaccante belga ha più volte espresso la volontà di restare a Napoli e su questo punta il presidente De Laurentiis, ma è chiaro che tra le parti non vi sia ancora un accordo economico per l’eventuale prolungamento del contratto

