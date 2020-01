Napoli-Perugia, arriva la prima convocazione per Diego Demme

L’elenco di Gattuso per la partita di Coppa Italia. Ancora out Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam e Mertens

Il Napoli ha reso nota la lista dei convocati per la partita di domani contro il Perugia. Il match del San Paolo, alle 15, è valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Gattuso convoca per la prima volta il nuovo acquisto per il centrocampo, Diego Demme. Ancora out Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam e Mertens. Nell’elenco figura anche Karnezis nonostante oggi sia stato ufficialmente inserito tra gli infortunati.

Ecco l’elenco:

Karnezis, Meret, Ospina; Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli; Demme, Allan, Fabiàn, Elmas, Zielinski, Gaetano; Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Younes, Milik.