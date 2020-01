Napoli-Fiorentina 0-2, pagelle / Il Napoli sta passando dal lettino dell’analista alla tomba

La demolizione di Di Lorenzo, l’imbarazzo per Fabian, l’ossessione del taglio di Callejon. Le responsabilità di Insigne e di Gattuso. Meglio pensare a salvarsi, ormai

OSPINA. Le tenebre scendono sempre di più sul Napule, Ilaria. Sembra un maleficio che rende molli di gambe e di cabeza. Compreso Paperospina che è tale e quale a uno stoccafisso sul gol di Chiesa. Certo evita altre due reti ma sacrificare il giovane Meret solo per i piedi è l’ennesima sciagura in questa tragedia di una squadra ridicola – 5

L’imperativo è distruggere ogni traccia di ancelottismo, anche le più costose. E allora ecco spazzato via il giovane Meret, “patrimonio della società”, che ci aveva puntato Carlo e dobbiamo sradicarlo dal cervello delle masse. Per fortuna Ospina non è certo da buttare, Fabrizio. Almeno evita altri due gol, appunto. E considerando che non disdegna di regalare qualche palla agli avversari, è già una notizia – 5,5

HYSAJ. A noi, si sa, l’Onesto Faticatore albanese non piace nemmeno un po’. Epperò è uno dei pochi a mantenere un minimo di dignità in una serata orrenda – 6

Severo ma giusto – 6

MANOLAS. La difesa incassa altri due gol e l’Ellenico non può non vedere il disastro in cui è immerso. Lì dietro dovrebbe guidare non subìre. La sua è anche una responsabilità oggettiva – 5

Io sono certa che se lo chieda ogni giorno che dio mette in terra: ma perché Carletto non mi ha portato via con lui? E’, insieme a Hysaj, il migliore della difesa. Un po’ in affanno su qualche chiusura, ma in una serata come questa, quando tutto attorno una squadra intera viene inghiottita dalle tenebre, non era facile non esserlo – 6

DI LORENZO. Da centrale non rende, non ci vuole molto a capirlo. Come rovinare una delle poche cose belle del Napule di quest’anno – 5

Ci penso da ieri e non riesco a capire quale follia possa aver mai spinto Gattuso a mettere in campo l’unica linea difensiva che proprio non andava messa. Anche qui non posso fare a meno di vedere un tentativo di cancellazione dell’ancelottismo. L’effetto è quello di bruciare totalmente un’altra giovane promessa come questo difensore che fino a un mese e mezzo fa su tutti i giornali era dipinto come il futuro della Nazionale. Inspiegabile – 5

LUPERTO. Gattuso il sarrita lo manda al macello sulla sinistra, pur di snaturare Di Lorenzo e mantenere l’albanese a destra. Risultato: si cambia in corsa ma Luperto continua a essere imbarazzante, anche da centrale – 4,5

Un disastro. L’apatia sul gol di Vlahovic, poi, è l’istantanea della sua partita – 4

ALLAN. Peggio della difesa c’è però il centrocampo. Gattuso fa ancora allusioni sulle multe e su chi non ha voglia di giocare. Non so se si riferisse anche ad Allan, fatto sta che dopo due mesi e passa il Napule sta passando dal lettino dell’analista alla tomba – 5

Si è incazzato quando è uscito. Questa cosa mi dà una speranza, perché vedere gli altri dieci con le mani sui fianchi e lo sguardo inebetito alla fine della partita mi ha un po’ rotto le scatole – 5

DEMME dal 56’. Il ragazzo non sembra male. O no? – 6

Fabrizio, non voglio demolire questo tizio appena arrivato, ma ti pare normale entrare in campo e rimediare subito un giallo rischiando poi, poco dopo, anche l’espulsione? Cos’altro ha fatto di così encomiabile? – 5

FABIAN RUIZ. Sempre più Fabian Uallaruiz – 5

Non ne voglio parlare. E’ imbarazzante – 4,5

ZIELINSKI. Al 29’ azzecca discesa e tiro, che va fuori di poco. A differenza di molto compagni zombi, Zielinski si avvicina al concetto di essere vivente – 6

Io lo trovo ectoplasmatico come tutti gli altri. Poi, ogni tanto, una scossa. Ma l’elettroshock non funziona mai in modo risolutivo – 5

LOZANO dal 63’. Idem come Zielinski: appare vitale e con una discreta voglia, epperò Gattuso continua a non vederlo come titolare. Mahhhhh! – 6

Corre, ci prova, lui sì è vivo. Poi cosa ti possa risolvere in una partita così non so, ma almeno non ti fa venire voglia di prenderlo a calci – 6

CALLEJON. L’ossessione del taglio. Una, dieci, cento, mille volte. Insopportabile e patetico, come quando gli Amici miei, ormai vecchi e stanchi, vogliono ripetere la famosa scena degli schiaffi alla stazione, stavolta prendendole. Ecco. Volevamo abboffare i viola con la tagliata alla Callejon. E’ finita ci hanno servito loro due bistecche alla fiorentina. Perdipiù, l’Ispanico indolente si mangia un gol già fatto di testa – 4

Una tragedia di cui a questo punto sarebbe rispettoso farci fare a meno – 4

LLORENTE dal 75’. E che poteva fare? – senza voto

E sì, all’improvviso Gattuso li ha fatti entrare tutti, dando fondo alla disperazione. Ma per piacere… – sv

MILIK. Una sola volta viene servito, dal predetto Callejon. Poi il nulla assoluto. Un nichilismo senza spiegazioni. Tutti pensano ai tagli e nessuno a Milik – 5

Semplice capire perché, Fabrizio. Te lo spiego, però, al giudizio successivo, perché anche le parole, con questo Napoli, mi sembrano ormai uno spreco. Il voto non posso darglielo perché non si può pretendere qualcosa da lui se non gli si fa arrivare una palla – sv

INSIGNE. Nella catena delle responsabilità di questa situazione, Lorenzo da Frattamaggiore viene dopo l’Erede Edo e Giuntoli. Questa è la sua squadra, ben gli sta. Nell’unica giocata decente fa la barba al palo – 4

Ti spiego perché non viene servito Milik. Perché questo Napoli deve servire al rilancio di Insigne. Tutto il gioco è costruito su di lui, tutto. Tra poco gli disegneranno anche un prato su misura, con la sua gigantografia impressa sopra, piazzeranno la sua faccia sui tabelloni luminosi, sui biglietti di ingresso allo stadio ci sarà il suo sorriso, sugli spogliatoi la sua foto. Via tutto, resta solo Insigne. E un gioco scontato, che finisce per far fare a tutti sempre gli stessi movimenti dei quali, francamente, non se ne può proprio più. Un cenno merita la punizione lanciata alle stelle. La vera istantanea di questa partita e del nostro capitano – 4

GATTUSO. Guardare davanti ormai non ha più senso. Meglio pensare a salvarsi, stacci a sentire Rino. State inguaiati – 5

Sta facendo perdere fiducia ai suoi, uno dopo l’altro. Con questa cazzata del voler entrare dentro le loro teste li sta distruggendo uno per uno, chirurgicamente. Certo, è stato proprio un bell’affare esonerare Ancelotti. Che tra l’altro è stato mandato via dopo una vittoria e una qualificazione in Champions. Ricordiamolo. Per cosa? Per Ringhio e una brutta copia del sarrismo? Lo trovo offensivo persino per Sarri, figurati. Finire con il 4-4-2 e tutti quelli che considera riserve buttate in mezzo al campo (tranne Elmas, che chissà ai suoi occhi di quale colpa si è macchiato), poi, è l’apoteosi del disastro che il presidente ha messo in atto in una squadra che – fino al 5 novembre scorso – era un gioiello – 3

ARBITRO PASQUA. Ci evita un rigore ma chi se ne frega. In ogni caso bravo – 6