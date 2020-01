Il Messaggero: dov’è finito Manolas? Insieme a De Ligt ha deluso le aspettative

Nei progetti di De Laurentiis avrebbe dovuto sostituire Albiol, ma non ha mai convinto. Il terzo acquisto più oneroso dell’era del presidente rischia di pagare in prima persona le sviste contro l’Inter

Sul Messaggero i casi Manolas e De Ligt, due calciatori su cui Napoli e Juventus, in estate, hanno investito parecchio, complessivamente 110 milioni (36 per il greco e 75 per l’ex Ajax) ma che

“al momento non hanno tenuto fede alle aspettative per motivi diversi, e sono diventati un caso”.

De Ligt ha dovuto forzare i tempi per l’infortunio di Chiellini, ma nell’ultimo mese è sparito dai radar. Nelle ultime cinque partite è andato sempre in panchina, ha avuto solo 15 minuti sul finire della partita contro l’Udinese.

Sarri lo coccola, almeno a parole, ma poi gli preferisce Demiral, scrive il Messaggero. Il giovane difensore deve ancora ambientarsi alla Serie A, dice il tecnico.

Su Manolas, invece, il quotidiano scrive:

“Chi invece non aveva problemi di ambientamento e di esperienza è Manolas, eppure la sfida contro l’Inter ha confermato tutte le sue difficoltà oggettive. Dov’è finito il muro invalicabile della Roma? Nei progetti di De Laurentiis avrebbe dovuto sostituire Albiol accanto a Koulibaly, ma il greco non ha mai convinto, e in campionato i due hanno giocato insieme solo 7 partite, tra infortuni e scelte tecniche. Il terzo acquisto più oneroso dell’era De Laurentiis rischia di pagare in prima persona le sviste contro Lukaku e la sconfitta pesantissima contro l’Inter, e guai abbassare la guardia: sabato c’è la Lazio del capocannoniere Ciro Immobile”.