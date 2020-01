Libero: il Napoli sembra a inizio campionato, ascolta Gattuso come se fosse agosto

Su Libero Claudio Savelli scrive che la classifica dà una direttiva importante. Non vince chi ha più qualità, ma chi applica con maggiore convinzione le idee dell’allenatore.

Lo ha dimostrato ieri la Juventus, ad esempio.

Stesso discorso per l’Inter e per Lukaku e Lautaro.

“Lukaku e Lautaro possono anche prescindere dal resto. Sono una squadra nella squadra che funziona anche di per sé. Il primo gol di Lukaku è l’ennesima conferma: non c’è azione, c’è l’intesa naturale dei due attaccanti che si aprono gli spazi a vicenda e sono felici di condividere il bottino. E la determinazione feroce con cui questi due giocano e segnano è la massima espressione di un’Inter che ha fede nelle convinzioni di Conte”.

E il Napoli? Sembra fermo a inizio campionato.

“Il Napoli migliora ma non ha continuità perché privo di pedine importanti è come se fosse a inizio campionato. Sta ascoltando Gattuso e capendo la sua proposta come se fosse agosto. Pian piano si renderà conto che è coerente con le sue caratteristiche. Non a caso il gol di Milik è del vecchio Napoli, che Gattuso vuole rispolverare: movimento di Callejon premiato e palla al centro di quest’ultimo”.