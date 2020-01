Libero: il Napoli è gattusiano ma sembra sarriano. Il ritorno a Napoli di Sarri è indigesto

Su Libero la vittoria del Napoli sulla Juventus di Maurizio Sarri, ieri al San Paolo.

Il Comandante non sarà mai uno qualunque per i napoletani, scrive il quotidiano, lo dimostrano i fischi, i cori e gli striscioni.

Sarri, come Higuain, era un figlio di Napoli, “che però non sarà mai prodigo”.

Ieri il Napoli è stato “attento in difesa e paradossalmente “sarriano” in attacco”.

“Il Napoli, insomma, è gattusiano ma sembra sarriano. Del resto, pochi allenatori, quantomeno come attitudine, come presenza e come stile, somigliano a Sarri come Ringhio. Anche nella ripresa la gara resta tattica, e a cambiarle volto ci provano proprio i due allenatori con delle giocate di scacchi”.