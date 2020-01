Libero: Demme indisponibile per un fastidio agli adduttori

Il quotidiano si discosta dalla versione degli altri media, che rimandano l’indisponibilità contro la Lazio a problemi di ordine burocratico

Libero conferma che domani Diego Demme, neo acquisto del Napoli, non sarà in campo contro la Lazio. Ma dà una versione diversa da quella di Carl Alvino e del Corriere dello Sport, oggi. Scrive che il centrocampista non potrà esserci per un leggero infortunio.

Queste le parole del quotidiano:

“Il tedesco non esordirà domani contro la Lazio per un piccolo risentimento agli adduttori, ma diventerà presto il regista che mancava ad Ancelotti e serve a Gattuso”.