Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta avrebbero adottato clausole che non riconoscono il diritto ad ottenere il rimborso in caso di chiusura dello Stadio o di rinvio della partita

L’Antitrust ha aperto 9 procedimenti istruttori che riguardano le “clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite” nei confronti di altrettante società calcistiche. Sono Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta accusa te per aver adottato queste clausole che non riconoscerebbero il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento o del singolo biglietto, in caso di chiusura dello Stadio o di rinvio della partita.

L’Antitrust specifica in una nota che l’8 maggio 2019 era stato inviato alle suddetet società una sollecitazione per variare le condizioni dei contratti