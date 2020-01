Koulibaly si allena ancora a parte. Contro Immobile, ancora Di Lorenzo centrale?

Younes si ferma per un attacco influenzale, ma tutta l’attenzione è puntata sul recupero del difensore

Archiviata l’Inter, il Napoli ha ripreso la preparazione in vista dell’anticipo di sabato all’Olimpico contro la Lazio.

Nel report ufficiale del club non ci sono aggiornamenti sullo stato di forma di Dries Mertens, ma ora è Younes ad essersi fermato per un attacco influenzale.

Il grande interrogativo resta l’eventuale recupero in tempo per affrontare Immobile di Koulibaly. Il difensore continua a lavorare a parte, e Gattuso farà di tutto per garantire a Manolas la copertura del compagno titolare. Se così fosse Di Lorenzo potrebbe essere impiegato nuovamente al suo posto sulla fascia destra.