Klopp: «A Napoli abbiamo perso per un rigore che non c’era»

“Il grande approccio di Ancelotti non significa nulla sul suo predecessore Marco Silva, di tanto in tanto le cose vanno così. Carlo è una delle persone più intelligenti che abbia mai incontrato e non avrebbe mai accettato il lavoro se non avesse pensato di avere una buona squadra. L’Everton ha un’ottima rosa, Ancelotti è l’uomo giusto per risollevarlo”.

Ancelotti, con il Napoli, è stato l’unico allenatore ad aver battuto Klopp in un appuntamento in questa stagione – al di fuori della partita della Coppa Carabao persa a Villa – e il boss dei Reds sa che lo scontro con la FA Cup sarà una prova di fuoco.

La sconfitta col Napoli di Ancelotti in Champions?

“Abbiamo perso quella partita perché ci è stato dato contro un rigore che non c’era e perché non abbiamo giocato. In ogni caso, gli azzurri non ci hanno certo superati per tutto l’incontro. Ancelotti è bravo a utilizzare i calciatori giusti nei giusti ruoli, creando un’atmosfera molto positiva e dando buone sensazioni al suo gruppo: troveremo così dinanzi a noi un Everton ben organizzato e ben messo in campo”.