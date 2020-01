Inzaghi: “Non ho mai battuto il Napoli, ma i tabù vanno sfatati”

Simone Inzaghi non ha mai battuto il Napoli, ma “i tabù vanno sfatati, abbiamo le carte in regola per farlo”.

Domani alle 18 il tecnico della Lazio s’è segnato in agenda un appuntamento con la sua storia. Ci vuole provare, a vincere. Più chiaro di così, non potrebbe essere. Lo farà con il capocannoniere Immobile, ma probabilmente senza Correa, che

Non si nasconde, Inzaghi.

“I ragazzi sanno che partita dovranno fare. A livello di risultati stiamo vivendo il miglior momento, non so se è il periodo più esaltante perché questi 4 anni sono stati tutti bellissimi. Ma non pensiamo al passato ma solo alla partita di domani. Il Napoli è sempre una squadra di vertice, che ha bisogno di punti, e verrà qui affamata. Contro l’Inter ha disputato un’ottima gara, sono stati sfortunati in occasione dei gol subiti, in rosa hanno elementi in grado di essere letali in ogni momento. Negli ultimi due anni il Napoli ha fatto tantissimi punti. Si è sempre giocato lo scudetto con la Juventus, sono feriti e affamati”.