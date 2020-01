Inzaghi: “Nel secondo tempo il Napoli ha fatto meglio di noi ma ci abbiamo creduto”

L’allenatore della Lazio a Sky: “E’ una squadra che ci crede sempre. Mi sta piacendo la consapevolezza e la lucidità dei ragazzi”

Nel post partita di Lazio-Napoli 1-0 ai microfoni di Sky è intervenuto Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste.

Che segnali arrivano da vittorie così?

“I ragazzi sono stati bravi, sempre in partita. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio, nel secondo ha fatto meglio il Napoli di noi. Non siamo riusciti a mantenere le distanze. Sapevamo che il Napoli è una grande squadra, ci abbiamo creduto e siamo stati in partita. Ora ci godiamo il successo e il record, ma dobbiamo continuare già da domani. Voglio grande attenzione ma ai ragazzi dirò che hanno fatto qualcosa di straordinario”

Sulla squadra:

“E’ una squadra che ci crede sempre, che sa che abbiamo giocatori che possono decidere la partita. Mi sta piacendo la consapevolezza e la lucidità dei ragazzi, in alcune partite può essere semplice, oggi li avevo messi in guardia che avremmo dovuto soffrire”

A un certo punto è scattato qualcosa ai ragazzi, ha detto Immobile. Quando, secondo te?

“Da come abbiamo lavorato quest’estate. Abbiamo fatto un ritiro strepitoso. Siamo partiti bene, poi abbiamo perso qualche punto ma in campo c’eravamo. I ragazzi credevamo in me e nel mio staff. Probabilmente hanno anche capito che avevano un allenatore sereno nonostante mancasse qualche risultato e c’era qualche critica. Ho predicato calma e ho detto di continuare a credere. Ero molto tranquillo perché la squadra lavorava bene”.

Dirà ai ragazzi “proviamoci”?

“Farò sicuramente i complimenti come faccio da tre mesi e dirò di guardare alla prossima partita che sarà impegnativa. Non troveremo sempre il Napoli, che secondo me ha perso qualche punto, ha avuto qualche problema, ma è una grande squadra”

Cosa manca per essere da scudetto?

“In questo momento, se devo essere sincero, poco. Deve mancare quel pizzico che ci è mancato gli anni scorsi, con gli infortuni. Dobbiamo essere bravi, io pure, sapendo che ho bisogno dell’intera rosa sperando che siano tutti al cento per cento. La defezione di Correa stasera ci ha impedito di fare ancora meglio”

Un messaggio alla società per il mercato?

“La società è vigile, abbiamo un confronto quotidiano col direttore, il presidente oggi è stato con noi tutto il giorno, se ci sarà l’occasione qualcosa potremo fare, ma allo stesso tempo questi ragazzi ci hanno dato tanto, sono tutti coinvolti anche chi gioca meno. Vedremo se possiamo fare qualcosa per migliorarci ma a gennaio i giocatori migliori restano nelle loro squadre”

Potreste essere campioni d’inverno

“Non avevo fatto il conto. Dobbiamo guardare a martedì alla partita di Coppa Italia”