Intanto Giroud (offerto al Napoli per Mertens) trova l’accordo con la Lazio

Secondo Sky Tare e l’attaccante francese hanno già trovato l’intesa, ora si aspetta solo il sì del Chelsea

Visto che il Napoli ha detto no a Giroud in parziale contropartita per Mertens al Chelsea, ci si è catapultata la Lazio che con una trattativa lampo ha chiuso l’accordo con la punta francese.

Lo dice Sky, che sottolinea che ora manca solo il sì dei Blues al trasferimento per chiudere definitivamente l’affare.

“>