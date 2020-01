Infortunio Diawara, si teme una lesione al menisco esterno. Rischia due mesi di stop

L’assenza prolungata del centrocampista sarebbe una bella tegola per Fonseca che si vedrebbe decimato il reparto

Destano preoccupazioni le condizioni di Diawara dopo l’infortunio rimediato nella partita di ieri contro la Juve.

Per il centrocampista della Roma si teme la lesione al menisco esterno. Questa mattina è stato accompagnato a Villa Stuart per essere sottoposto agli accertamenti allo stesso ginocchio operato lo scorso 7 ottobre per la lesione del menisco che gli aveva fatto saltare cinque partite.

Se fosse confermata la lesione, sarebbe uno stop di circa due mesi per il centrocampista e una bella tegola per Fonseca che si troverebbe con l’organico ridotto all’osso in quel reparto