Il Guardian: come il gioco d’azzardo ha invaso la Premier

Si è partiti con le sponsorizzazioni e la pubblicità fino ad assicurarsi l’esclusiva delle reti wii-fi negli impianti sportivi

È sorprendente notare il fatto che da qualche anno oramai l’industria delle scommesse si sia indissolubilmente legata al mondo del calcio. Cosa hanno in comune il gioco d’azzardo e il gioco più popolare al mondo? È la domanda a cui ha provato a rispondere il Guardian individuando diversi motivi per cui questo legame si è instaurato in Premier League. In primo luogo le “sponsorizzazioni”, come scrive il giornale inglese

La metà dei 20 club della Premier League ha come sponsor una società di gioco d’azzardo sulla maglietta e la percentuale sale a 17 su 24 tra i club del campionato, che è a sua volta sponsorizzato da Sky Bet.

Ma i rapporti vanno spesso oltre le semplici maglia da gioco

Stoke City appartiene alla famiglia Coates, che possiede anche Bet365, da cui lo stadio Bet365. In combinazione con i cartelloni sul campo, questo significa che i loghi dei giochi d’azzardo sono visibili durante le partite di calcio televisive, anche quando non ci sono pubblicità.

Si aggiunge a questo il forte investimento di capitali in pubblicità anche se sono oramai in vigore forti restrizioni per le immagini pubblicitarie legate al gioco d’azzardo durante gli eventi sportivi per tutelare i bambini

Tuttavia, il divieto volontario non è sempre stato rispettato e le società di scommesse continuano a fare pubblicità pesantemente in televisione prima e dopo le partite.

Uno studio con l’analisi di 44 programmi sulla Premier League e del campionato ha rivelato che presentavano una media di 2,3 annunci riguardanti le scommesse, quattro volte più che per l’alcol. Molte società di scommesse però stanno studiando metodi molto più sottile per imporre il loro predominio legato ad alcune società di calcio

Al Tottenham Hotspur Stadium, i fan ricevono una connessione wifi veloce. Ma non saranno in grado di accedere ai siti web dei rivali di William Hill, a causa di un accordo che il club ha con il bookmaker.

La Premier in particolar modo è presa di mira per il fatto che si rivolge ad un mercato globale più ampio ed è seguita anche in diversi continenti

Un recente documentario della BBC ha mostrato come aziende come Betway stanno sfruttando l’ossessione dei giovani in Uganda per il calcio. Alcune delle persone presenti nel documentario stavano giocando d’azzardo con quel poco che avevano e stavano perdendo tutto. Sono state inoltre sollevate preoccupazioni su come lo sponsor dell’Everton SportPesa possa alimentare una mania del gioco d’azzardo online in Kenya, mentre il Tottenham ha chiuso una partnership con 1XBet, che è stato accusato di aver tentato la dipendenza dei giovani kenioti.