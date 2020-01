Gazzetta: “L’esperto Var Irrati sarà fermato un turno, Rocchi no”

Infuriano le polemiche dopo il rigore non concesso all’Atalanta contro l’Inter. Gravina troppo “morbido”, gli errori al video sono già molti

Irrati, il grande esperto di Var, fermato per almeno un turno, dopo non aver visto col suo collega in campo Rocchi, un rigore abbastanza plateale su Toloi, atterrato da Lautaro Martinez. Sabato sera Inter-Atalanta ha riacceso i riflettori del dibattito sull’intervento – o nel caso, sul non intervento – della Var, in caso di errata valutazione aribitrale sul campo. In un momento in cui lo strumento è sottoposto ad una sorta di revisione all’indietro anche da parte dell’IFAB.

Le polemiche, come sempre più spesso accade, sono scoppiate immediatamente e il designatore Nicola Rizzoli terrà fermo il responsabile ultimo della svista. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, confermando invece che il “complice”, l’arbitro Rocchi, sarà regolarmente in campo.

“Troppi gli elementi “caldi” in ballo”, scrive la Gazzetta: “A partire dai protagonisti: le squadre, una capolista e l’altra l’outsider di lusso, gli arbitri stessi (Irrati è ritenuto tra i migliori Var, così come la stima di Rocchi in campo è altissima anche in Europa)”.

Il quotidiano critica anche l’atteggiamento “morbido” del Presidente della Figc Gabriele Gravina (“anche il Var può sbagliare”), perché ci sono dei precedenti pesanti e alcuni riguardano il Napoli:

“Guardando a queste prime 19 giornate, non è la prima volta che un errore Var infiamma il dibattito. Qualche esempio: alla prima giornata quando in Napoli-Fiorentina un tuffo di Hamsik non fu visto e fu concesso un rigore al Napoli. O ancora il rosso diretto a Fazio per un contatto in velocità con Okaka in Udinese-Roma, o il mani ignorato di Lerager in Napoli-Genoa”.