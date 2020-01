Gravina: “Rigore Lautaro? Irrati ha sbagliato ma anche al Var si può sbagliare»

Il presidente della Federcalcio a 90esimo minuto: “Sbagliano tutti, dirigenti, giocatori, può sbagliare anche lui che considero uno dei migliori”

Al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, ospite a 90esimo minuto, è stato chiesto un parere sul Var. Anche alla luce del clamoroso errore di Irrati, ieri, durante Inter-Atalanta.

“E’ evidente che c’è un errore su Lautaro, inutile trovare giustificazioni. Mi dispiace perché negli ultimi due mesi c’era stata uniformità di giudizio tra gli arbitri, e non erano stati segnalati errori particolari. Ma se si sbaglia a tracciare la linea di campo come è accaduto questa sera a Verona, se sbagliano i dirigenti a fare le squadre, sbagliano gli allenatori a mettere giù le squadre, e i giocatori i calci di rigore, può sbagliare anche Irrati che considero uno dei migliori. Sono soddisfatto del Var. Si può migliorare, stiamo lavorando in sintonia con l’Aia per arrivare alla room control”.