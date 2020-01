Gattuso: «Secondo me possiamo toglierci soddisfazioni, è una squadra forte»

Rino Gattuso esalta la squadra squadra nella conferenza postpartita di Napoli-Lazio

«Secondo me possiamo toglierci soddisfazioni, è una squadra forte. Potevo fare scelte diverse, ma non mi pareva vero di venire a Napoli. Sono convinto di avere una squadra fortissima. In questi due anni l’ho vista questa squadra giocare. Si vede la qualità. Bisogna tornare a essere squadra, ad avere voglia di soffrire. Non si può giocare sempre di fioretto, bisogna giocare anche col coltello tra i denti, raddoppiare quando abbiamo forza di farlo. Sono felice di allenare questa squadra, è una squadra forte, Però oggi valiamo 24 punti. Tutti. Non possiamo giocare com se fossimo secondi in classifica, dobbiamo avere l’umiltà di rincorrere, non possiamo fare quelli biondi con gli occhi azzurri»