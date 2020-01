Fonseca come Gattuso: “Il rigore è colpa mia, sono io che dico di costruire da dietro”

Il tecnico della Roma si prende la responsabilità del pasticcio Pau Lopez-Veretout che ha portato al rigore della Juve. Sarri: “Uscire così da dietro è rischioso ma fa fare più gol di quanti se ne prendono”

Passaggio corto di Pau Lopez a Veretout, che si incarta, si fa soffiare il pallone da Dybala e poi lo abbatte, per il rigore che porta la Juve in vantaggio a Roma 2-0, in soli dieci minuti.

Il pasticcio però viene rivendicato dal tecnico giallorosso Fonseca, che esattamente come Gattuso nel commentare l’errore di Ospina che è costato la sconfitta al Napoli contro la Lazio, si prende la colpa della gestione “da dietro” del pallone:

“Sono io il principale responsabile di quell’errore. Sono io che come allenatore sono convinto che la palla debba essere giocata partendo da dietro e non rilanciando. E’ una cosa in cui credo molto. Ci lavoriamo tanto. Non credo in un calcio non rischioso, credo in un calcio coraggioso”.

Sulla questione tattica interviene anche Sarri, che a Sky spiega: “L’unica soluzione alternativa è mettere la palla lunga. Magari queste uscite da dietro ci costano 3-4 gol l’anno, ma ce ne fanno fare dieci. E’ chiaro che è un rischio, ma il saldo alla fine è positivo”.