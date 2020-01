L’attaccante del Perugia alla Rai: “C’è grandissimo entusiasmo. Siamo contenti di giocare in questo incredibile stadio”

Nel prepartita di Napoli-Perugia, Diego Falcinelli ha parlato ai microfoni della Rai:

“C’è un grandissimo entusiasmo. Siamo conteniti di giocare in questo incredibile stadio. E’ una partita per noi importante e credo anche per loro visto l’andamento che stanno facendo”.