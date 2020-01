E Ibrahimovic disse: “lasciate che i pargoli rossoneri vengano a me”

Sul Corriere dello Sport Furio Zara celebra il ritorno al gol di Ibrahimovic con la maglia del Milan.

Viviamo per momenti così, per poter dire: è di qua che dovete girarvi, verso di me. Aspettava solo quell’attimo là. Non il gol, quello è repertorio, mestiere di vivere; ma l’istante successivo, quando si gira, allarga le braccia e torna ad essere Ibra, in posa per la Storia. In verità vi dico: lasciate che i pargoli vengano a me. E i pargoli rossoneri sono corsi da lui. Non è nemmeno corretto dire che Zlatan si è rimesso al centro del villaggio, Zlatan è lui stesso il villaggio.