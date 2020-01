Dialogo tra Montalbano e Catarella sul primo dell’anno e sui cani espiatori

Muntilbano stava per susirisi quanno sunai il tilifona che gli facitta sbattiri il frino

Si eri risvigliata a Marinelle con il mala di capa furte: Livi eri nel litta con iddo ed havivano fatto paci. Muntilbano stava per susirisi quanno sunai il tilifona che gli facitta sbattiri il frino.

“Chi mintula iè?”.

“Sugno ia – Catarelli; nuta onomastiche di Catarelli – dutturi”.

Muntilbano: “Catarè, ma lo sapi che sugno le cinqua di matina?”.

C: “Lo sapio, dutturi, ma lia vuliva fari l’auguria pe primma”.

M: “E primma si arrivata!”.

C: “Allura auguria di granni cusa”.

M: “Catarè, ma tu che ne pinsa del Capudanna?”.

C: “Il Capudanna passai dutturi: ura il primera dell’anna iè”.

M: “Allura che pinsa del primera dell’anna?”.

C: “Che havia da pinsari?”.

M: “Vulevo diciri: omnia chesta mutuperia havia un sensa?”.

C: “Che sensa debba haviri: finisci ‘na cusa e ne cumincia n’ata”.

M: “Ma chella che finiscia è la stissa cusa de aiera”.

C: “Nonsi dutturi: da hodie la binzina accosta di chiù, il gasse macari… “.

M: “Allura havia rationa ia che pinsa che è omnia una prisa per i fundella”.

C: “Chella che pensa lia è todo iusta, dutturi”.

M. “Ma tibi chi pinsa?”.

C: “Io nin pinsa chiù da timpa: pinsari faci mali”.

M: “Ma che dicia Catarè: pinsare è n’anactivitate che ci faci homina”.

C: “Ma io homina sugno”.

M: “Ma non homina nel sensa di mascula Catarè”.

C: “Ah, scusasse accapì mala; allura homina in che sensa?”.

M: “Nel sensa di gineri humana”.

C: “Ma allura io che non pinsa non sugno ginira”.

M: “Ma tu pinsa di nun pinsari: ma poia pinsa lo stissa”.

C: “Ma che pinsa ia?”.

M: “Chilla che pinsa lia”.

C: “Ma ia non lo saccia che pinsa lia”.

M: “Io pinsa bina di tibi”.

C: “Gratia, dutturi: ma ia viraminta a qualichi cusa pinsa”.

M. “E a cusa pinsa?”.

C: “Pinsa a li morta mea”.

M: “(…)”.

C: “Faci mala: non havio da pinsari alli morta?”.

M: “Nonsi Catarè, faci bina e che quanna si parla della morti mi fagliana le palabras”.

C: “Ma si havi da parlari della murta: la murta sirva a chi viva”.

M: “Havi rationa”.

C: “Ma cangiamma discursa, dutturi: io l’haviva clamata per n’ata questiona”.

M: “Dicissi Catarè”.

C: “Io havia havuta una tilifunata stanotti in cummissariata”.

M. “E chia mi acclamai il primera dell’anni?”.

C: “Tali Impussummata Gerlandia”.

M: “E che vuliva da mia: io non lo acconosca?”.

C: “Ma nianche lua cunusceva a lia”.

M. “Ma lua che vuliva da lia?”.

C: “Lua vuliva signalarlia un riata”.

M. “Quali riata?”.

C: “Impussumata havi dinunciata che nella nutte tra il 31 dicembira ed il primero ginnaia scuppiarana multa butta, stiddra, fitecchia e tricchetracca ed il suo cagne Antonio si scantai”.

M: “Ma il cagne è espiatoria?”.

C: “Non lo saccia se espiai”.

M: “Va bine valutirima poia: ma Gerlandia in cuncreta che volia?”.

C: “Vuliva che nuia puliziotta arristassima omnes li sparatura e siquistrassima il matiriala esplusiva”.

M: “Sula chesta?”.

C: “Nonsi, dutturi, macari il risarcimienta damna per lo scanto che si pigliai il cagne”.

M: “E mi sembra iusta: ma Girlanda stavi bina?”.

C: “Iddo, sissi: e il cagne che havi havuta metu”.

M: “Correcta: procidirimma la su dinuncia: ura Catarè vattia a cuccari”.

C: “Gratia, cummissaria: ma vuliva addimandarlia un’ultime cusa”.

M. “Poti acchiedere”.

C: “Lia sapi che havi macari ia un cagne”.

M: “E volia dicunciari li sparatura macari tia?”.

C: “Nonsi dutturi: io vuliva fari costituiri il mio cagne partia civilia”.

M. “(..)”.