Dialogo tra Montalbano e Catarella sul nome del Pd

Catarelli: “Ma lia havia da sapirla: potia acchiderlo a su frati Zingaretta”. Montalbano: “Commo te diva fari accapiri che io a Zingaretta non lo saccia: io sugno figlia unica?”

Catarelli commo su solita lo ncuntrai nel curridoia quanno iddo stiva parlanna con Fatia per questiona de labura.

“Dutturi, allura il piddie cangia noma?”.

“Catarè, ma che ne saccia ia?”.

Catarelli: “Ma lia havia da sapirla: potia acchiderlo a su frati Zingaretta”.

M: “Commo te diva fari accapiri che io a Zingaretta non lo saccia: io sugno figlia unica?”.

C: “Mi scusasse, dutturi: ma ia non saccia spiegarme il pirchia un partita cangi il noma da un mumenta all’altera”.

M: “Io pinsa che si cangia noma quando il partita è partite”.

C: “E indovi se ne partia?”.

M: “È proprio chesta il busillis: non lo sapia ne iddo ne l’altira ginta”.

C: “Poi havia sintita al tiligornala che volia mittiri dintra il nova partita – che non si sapia il nomina; nuta pulemica del Catarelli – le sardinia”.

M: “L’havia sintita macari ia”.

C: “Ma lia che ne pensa delle sardinia?”.

M: “Pinsa che il piscia costa assaia: miglio le sardinia che non costana tanta”.

C: “Io vulissa faria la sardinia”.

M: “Vidia di non fari la fina del piscia palla”.

C: “Che finia faci il piscia palla?”.

M: “Fici la fina de la butta a mura”.

C: “E saribbi?”.

M: “Catarè, la stissa finia del Carnivala di Missina”.

C: “Ma insumma che finia faci?”.

M: “La stissa finia del partita di Occhetta”.

C: “Finia in pintula?”.

M: “No, in tigamina”.

C: “Ma l’occhetta in tigamina vinia mala”.

M: “Propria chilla ca diciva ia”.

C: “Ma poia havi ditta Zingaretta che cangia noma sula doppa le iliziona in Emilie-rumagne e nella Calabrie”.

M: “Ma quanta sugno le Calabrie?”.

C: “Quante sugna le calabriselle?”.

M: “Ecsacta: ma poia pirchia doppa le iliziona?”.

C: “E chesta me lo diva diciri lia”.

M: “Ma allura ura chiamma mio frati”.

C: “Ma forsi lo addisturbe?”.

C: “No, ma chilla i pulitica non haviano plus da fari che nuia”.

Muntilbano pigliai la curnetta e fici un nummaro…

“Prunta, sugno il cummisario Muntilbano, mi passasse mio frati Zingaretta?”.

……

“Prunta Nicule, Salvo sugne… Bine e tu e familie? Bine, havio piaciri… Pirchia ti stava ad acchiamari?, qui vulivama assapiri pirchia vulita cangiari nomina al partita?”.

“Ah, accapì: bine, ura te lascia: auguria per l’iliziona”.

C: “Che dicia su frati?”.

“Non tanta: stavi mpignata”.

C: “Ma il nomina?”.

M: “Sugno ancura indecisa”.

C: “Ma a quali nomina havino pinsata?”.

M: “Lo voliano acchiamari: Liga delle sardinia oppuri il partita dei Suvranista dimucratica… “.

C: “Mi parino nomina bona: io putia macari vutarla”.

M: “Ia no… “.