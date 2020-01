Dialogo tra Montalbano e Caratella sugli aumenti del gas

Lo firmai Catarelli vicino alla su guardiole e dissi che voliva dirici qualichi cosa a lia. Muntilbano eri come al sulita di prescia e li dissi di viniri in officio

Lassata la purta apirta per vitari che Catarelli la sfundasse ed aspittai che si cataminasse: e poia si gittai sulle carte.

Dopo na mizzorata fui Catarelli a svigliarla: scinnicana lo stisso con la purta apirta.

“Catarè ma commo ivi facta a sciniccari con la purta apirta?”.

Catarelli: “Dutturi, non lo saccio: mi scappai lo stissa”.

Muntilbano: “Allura che mi vuliva diciri?”.

C: “A Capudanna sintia un tiligiornala che diciva che il gasse saribbe diminuite”.

M: “Embè?”.

C: “Poia aiera chiammai na bummola del gasse per la stufe di casi”.

M: “Allura?”.

C: “Ma la bummola mi la ficiro pagari de chiua”.

M: “(…)”.

C: “Volivo sapiri da lia pirchia?”.

M: “Pirchia da mia?”.

C: “Perché lia sapi le cusa”.

M: “Quali cusa?”.

C: “Le cusa che nuia pirsona del pupola non accapimma pirchia non ci lo dicana”.

M: “Ma pirchia a vuia non ve lu dicana le cusa?”.

C: “Pirchia lura sugno le elitta”.

M: “E macari ia sugno le elitta?”.

C: “Non sugno se vuia site le elitta ma vuia havita la capitate di capiri se vi futtania”,

M: “(…)”.

C: “Allura pirchia è aumentata il prizza delle bummola?”.

M: “Catarè, nun te lo saccia diri”.

C: “Ma allura le elitta havinno futtuta macari lia?”.

M: “Ma cusa cridia tibi che nun mi futtiano macari a mia?”.

C: “Ma lia nun è pupola?”.

M: “Ma forsi alli volta sugno pupa”.

C: “Come chilla che si movina con le fila?”.

M: “Forsi, ma famme accapiri: chi fusse sto popula?”.

C: “Il popula è chilla masse che non tene sancta in paradisa e non sape chella che succeda”.

M: “Ma allura tu si populista?”.

C: “E pappeta chista”.

M: “Ma che dicia Catarè?”:

C: “E lia mi babbiava: chi sugno chesta populista?”.

M: “Il populiste è chilla che dicia le stissa cuse che havi dicta tibi”.

C: “Ma a mia esseri populiste non mi piaci”.

M: “Ma chilla ura cummanna il monda”.

C: “E chi sugna?”.

M: “Sugna Trampe, Erdoganna, Salvinia, … “.

C: “Ma chesta sugno sugna”.

M: “Macari a mia nun piacciana”.

C: “Ma indovi ascette chesta populisma?”

M: “Niscì dalla crisa della ginte: che non haviva labura”.

C: “E allura vinnira chesta populista e ficiro i propola al popula?”

M: “Ecsacta: e poia principarana a parlari mala di chilla che stavina piggia”.

C: “Ma pirchia fecira chesta?”.

M: “Pirchia volivano criari nu capra espiatoria”.

C: “Ma li capria sugno santa: non spiatoria”.

M: “Ma lura li capria li circavana per futteri il popula”.

C: “Io non me li faccia tuccari li mia capria”.

M: “Brava, Catarè”.

C: “Ma sugno lora che havino aumintata la bummolla del gasse?”.