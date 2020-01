Cutrone alla Fiorentina, torna in Italia dopo soli 5 mesi

L’ex attaccante del Milan è il primo rinforzo di Iachini. Lascia il Wolverhampton dopo appena due gol in campionato

Dopo cinque mesi, due gol e 12 presenze in Premier Patrick Cutrone torna in Italia. L’attaccante ex Milan va alla Fiorentina. Per Sky Sport e i media inglesi, la trattativa con il Wolverhampton è chiusa, e manca solo l’ufficialità.

Cutrone era stato pagato quest’estate 18 milioni di euro, ma non era riuscito a convincere del tutto nel campionato inglese. Ora alla nuova Fiorentina di Beppe Iachini andrà a rinfoltire, come scelta numero 1, il larghissimo pacchetto di centravanti: con lui ci sono Pedro, Boateng e Vlahovic.

