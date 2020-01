CorSport: tutto pronto per la firma del rinnovo di Allan

Tutto pronto, secondo il Corriere dello Sport, per la firma sul rinnovo di Allan. Il calciatore brasiliano, come è apparso anche ieri sera, non è contento del momento che sta vivendo la squadra e con lei anche lui. Sono stati mesi difficili in cui si è inserito anche l’ammutinamento e lo scontro co Edo De Laurentiis

“Allan sa accettare il responso del campo e anche le decisioni dell’allenatore, ma in questo semestre triste, in cui c’è scappato anche l’ammutinamento e lo scontro con De Laurentiis junior, qualcosa è cambiato dentro il mediano. La firma è imminente, i suoi manager sono stati a Napoli, hanno parlato con Giuntoli, sono quasi d’accordo: non è una questione ambientale, non c’entra più il Psg e il rimpianto di aver perduto il tram della vita”.