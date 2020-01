CorSport: Koulibaly e Mertens verso il recupero. Entrambi in valutazione ma filtra ottimismo

Per entrambi il Napoli eviterà forzature rischiose. Pienamente in gruppo Maksimovic, per Allan ancora differenziato

Si va verso il recupero di Koulibaly e anche di Mertens, finalmente. Il senegalese è fuori da Napoli-Parma quando, dopo appena cinque minuti di gioco, fu costretto ad uscire dopo l’intervento su Kulusevski con il quale si procurò la distrazione al bicipite femorale destro.

Scrive il Corriere dello Sport:

“Infortunio antipatico che ha richiesto tempi di recupero piuttosto dilatati ma ieri mattina, finalmente, il senegalese è riuscito ad effettuare il primo allenamento in gruppo (scatti e slalom per lui, come si evince dalle foto postate sul sito azzurro) e chissà che non possa rendersi disponibile già per il prossimo monday night con la Samp”.