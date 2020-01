CorSport: il problema del Napoli è nella testa della società e dei calciatori

Gattuso sta cercando di rimettere insieme un gruppo di giocatori che non ha più la forza di ritrovarsi ben sapendo che il problema non è solo tecnico

Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi scrive della giornata di campionato che sta iniziando e di quanto sia nuova la stagione, a guardare il girone di andata che si chiude oggi.

E’ un campionato nuovo per merito dell’Inter, per le impennate dell’Atalanta e delle due romane, ma anche per demerito del Napoli. Proprio la partita degli azzurri contro la Lazio è quella che mette a nudo le principali differenze tra le due squadre.

“Da una parte una squadra ricca di talento, di gioco e soprattutto di convinzione, capace di vincere di nuovo in pieno recupero a Brescia, senza Luis Alberto e Lucas Leiva, ovvero il genio e l’equilibrio; dall’altra un gruppo di giocatori che non ha più la forza di ritrovarsi, giocatori smarriti e impauriti che Gattuso sta cercando di rimettere insieme, ben sapendo che il problema non è solo tecnico, non è solo tattico e non è solo atletico, il problema è nella testa della società e nella testa dei giocatori”.

La Lazio, scrive Polverosi,

“è la squadra più bella, più armoniosa del campionato insieme all’Atalanta. Un tempo di questo ristretto gruppetto faceva parte anche il Napoli…”