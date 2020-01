CorSport: il Napoli comunica a Ghoulam che il suo tempo è scaduto, si cerca esterno basso di sinistra

Non solo Lobotka, serve anche un rimpiazzo per Mario Rui e i problemi della difesa. Giuntoli vuole calciatori formatisi in Italia

Lobotka, sì, ma non basta. Non può essere solo lui l’obiettivo del mercato del Napoli, scrive il Corriere dello Sport.

“Però non basta lui soltanto. Cristiano Giuntoli lo sa. Altrimenti sarebbe semplice risistemare i cocci di una squadra che ha scoperto avere qualche lacuna, non solo tecnica ma anche caratteriale, e che per colmarla andrà cercato un esterno basso di sinistra, avendolo spiegato a Ghoulam che il suo tempo, maledizione, è scaduto, con rimpianto e anche con dolore, ricordando cosa sia stato, tecnicamente, l’algerino, prima che si infortunasse”.

Dunque l’obiettivo del direttore sportivo del Napoli non è solo chiudere quanto prima con il centrocampista del Celta, ma anche trovare un laterale che possa alternarsi a Mario Rui e che aiuti a sopperire l‘emergenza creatasi con gli infortuni in difesa.

Il Napoli cerca rimpiazzi in Italia, scrive il quotidiano sportivo.

“Per ragioni di lista, e dunque in prospettiva, il Napoli preferisce guardare il Patria: servono calciatori in Italia o anche stranieri approdati giovanissimi da noi, dunque qui formatisi, un po’ come Zielinski, uomini pronti per l’uso da inserire nei venticinque per riequilibrare l’organico e dargli sfogo futuro”.

Prima, però, arriverà Lobotka, appena il Celta troverà un sostituto. La differenza di due milioni tra domanda e offerta, scrive il CorSport,

“non rappresentano una preoccupazione rilevante”.