Conte: “Lukaku? E una pippa”

Il tecnico nerazzurro scherza a Sky: “Ne ho sentite dire di tutti i colori su di lui, anche questo. Lo volevo alla Juventus ora che ce l’ho me lo tengo e cerco di farlo migliorare”

Ai microfoni di Sky, nel post partita, è intervenuto Antonio Conte, tecnico dell’Inter. L’allenatore inizia contestando le parole di Capello nel salottino Sky.

“Non penso che l’Inter oggi era l abbassata a difendere e ripartire, è andato a prendere altissimo il napoli e lo ha fatto per tutta la partita. il calcio è bello perché è vario e avariato. La squadra in fase di possesso sa sempre cosa fare, che parliamo di partenze e contropiede? Non è questo il calcio che facciamo. Questa è una squadra che gioca a memoria, meno male che gli avversari ci temono di più di chi guarda la partita”

Capello si difende dicendo che la sua opinione è concorde con quella di Conte. L’Inter è una squadra che sa mettersi in capo, quando c’è da difendere difende, quando c’è da pressare lo fa bene, la sua forza è che, quando vengono avanti gli avversari, ha delle ripartenze formidabili.

Tornata la pace, riprende l’intervista.

23 anni che l’Inter non vinceva al Napoli. Che peso ha questa vittoria?

“Ha una valenza importante perché vincere a Napoli non è mai semplice per nessuno. Il Napoli in questi anni è sempre stato l’antagonista della Juve, noi quest’anno soltanto abbiamo ridotto il gap nei loro confronti. Ci sono partite che ti danno fiducia, aumentano l’autostima, bisogna andare ad aggredirli alti, in fase di possesso trovare verticalizzazioni e quando c’è da difendere farlo”.

Bastoni-Godin che senso ha?

“Faccio delle scelte e quindi anche col Genoa ha giocato Bastoni, non è la prima volta. Ha 20 anni, è il nostro futuro e il nostro presente, ha personalità, cerca le situazioni che voglio durante la partita. Se diventa più cattivo in fase difensiva ha un bellissimo futuro davanti”.

La fase difensiva si può fare meglio?

“Soprattutto quando aggredisci alto può essere che la pressione non riesce bene e ci sono ripartenze in contropiede che il Napoli poteva sfruttare meglio. Sono situazioni che possono essere gestite meglio, ma dipende anche dagli avversari. Il calcio si inventa negli ultimi 30 metri, ma prima ognuno dà indicazioni specifiche, poi nei 30 metri c’è il talento che risolve. Tutte le situazioni, sia noi che le altre squadre, si preparano per l’opposizione che viene fatta dagli avversari”.

Lukaku è al suo massimo?

“Lukaku è una pippa. Ne ho sentite dire di tutti i colori su Lukaku, anche che è una pippa. Meglio che si continui a dire così per noi. Può migliorare ancora Ho sempre detto che era un diamante grezzo da sgrossare. Anche Lautaro, stiamo perfezionando il lavoro tra loro. Lukaku lo volevo ai tempi della Juventus, ora ce l’ho e cerco di farlo migliorare”