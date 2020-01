Carlo Alvino: «Il mercato del Napoli lo fanno Giuntoli e Gattuso, non è un allenatore pro tempore»

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino

“Un giocatore fuori posizione in difesa ci può stare, poi già se diventano due diventa tutto più difficile. Gattuso farà le sue valutazioni, ma ho difficoltà a credere a una difesa a quattro stravolta. Gattuso scioglierà i dubbi nel tardo pomeriggio, ma Luperto insieme a Manolas con Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni sarà la scelta giusta. Luperto fece una signora partita contro il Salisburgo, bisogna recuperarlo mentalmente”

Tonelli?

“È più preso dalle vicende di mercato che dal Napoli, è con la valigia pronta ed è inutile schierarlo. È alle ultime ore della sua esperienza napoletana”.

Sul mercato

“Il Napoli vuole accontentare Gattuso sul mercato, ora è lui il vero comandante di questa barca. Il Napoli ha delegato a Gattuso una gestione spalla a spalla con Giuntoli. Non è un allenatore pro tempore, il Napoli lo sta valutando anche per la prossima stagione. Bisogna capire se Gattuso abbia chiesto a Giuntoli qualcos’altro, tipo un difensore mancino oppure un attaccante se dovesse uscire uno tra Milik, Mertens e Llorente. Non escludo l’arrivo di un terzino sinistro, anche se restasse Ghoulam. È da monitorare la situazione Politano-Llorente dopo lo scambio saltato tra Inter e Roma. Llorente, incredibilmente, ha diverse richieste. Ci sono Tottenham e Swansea sullo spagnolo e anche una squadra della Liga. Il ragazzo a Napoli sta benissimo, è perfettamente ambientato. Le valutazioni del Napoli verranno fatte unitamente alle volontà di Gattuso, inutile andare contro le scelte dell’allenatore”.