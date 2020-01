Cairo ai tifosi su Instagram: “Se vendessi il Torino, ve ne pentireste”

Botta e risposta sui social tra il presidente del Torino e i delusi dalla sua gestione: “Daspo? Non ho responsabilità. Sono per la libertà”

I tifosi del Torino criticano il presidente Cairo sui social. E lui, a sorpresa, risponde.

E’ accaduto ieri e La Stampa oggi riporta il botta e risposta consumatosi su Instagram.

C’è chi, per esempio, scrive a Cairo:

Il presidente granata risponde:

«Guarda che poi ti pentiresti… quando arrivai il Toro in dieci anni ne aveva disputati sette in serie B. L’anno scorso invece siamo arrivati settimi»

Oppure chi, postando una foto che lo ritrae con i figli prima di Torino-Siena di sette anni fa, scrive:

«Qui credevamo ancora in te… ora sta a te recuperare o passare».

E Cairo:

«Credevate in me? Il settimo posto dell’anno scorso non è niente male considerando che chi è arrivato prima di noi fattura 2-3-4-5 volte noi. Ad eccezione dell’Atalanta».