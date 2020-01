Bufera sui social: i tifosi della Roma attaccano Totti per il like a Buffon

L’ex Capitano ha messo un “mi piace” ad un post su Instagram del portiere della Juve che festeggiava la vittoria sulla Roma

Buffon che festeggia su Instagram la vittoria della Juve in Coppa Italia sulla Roma, e Francesco Totti che ci mette un “like”. Da lì alla bufera romana è un attimo.

Ma come, l’idolo della Roma e profeta in patria della romanità giallorossa che pubblicamente etichetta con un “mi piace” la disfatta della squadra di Fonseca? Proprio con la Juve poi? No, non l’hanno presa bene nella capitale. Sui social, soprattutto. Dove la polemica nasce, e pasce. Lo screen della foto e del cuoricino incriminato indigna “il mondo del web”, come usa dire. Anche perché immediatamente i tifosi più attenti ricordano la cronologia delle gaffe social del Capitano: “Prima il like al commento contro Florenzi, poi quello a Vieri negli auguri alla Lazio e adesso questo. Ma chi gestisce i social di Totti?”, scrivono.

Magari a Totti è scappato il like in automatico, come succede spesso con i post degli amici, senza pensare troppo alle implicazioni. Ma in epoca di social media manager diffuso, errori così a personaggi così non se ne perdonano.