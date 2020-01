Bakayoko: «Gattuso mi è rimasto dentro, è duro ma è speciale»

A L’Equipe: «All’inizio non andavamo d’accordo, ma alla fine è andata bene perché non sono un rancoroso». Elogi a Conte: «Trasmette la passione per il calcio»

In un’intervista a L’Equipe, Bakayoko – oggi al Monaco – parla anche di Gattuso.

«L’allenatore che più mi ha colpito? Direi Conte al Chelsea e Gattuso al Milano. Gattuso mi è davvero entrato dentro, ha avuto parole molto dure, ma mi piace molto, è un personaggio speciale. All’inizio non andavamo d’accordo, ma alla fine è andata bene perché non sono un rancoroso».

Bakayoko ha parlato anche di Conte: «Mi ha insegnato i requisiti per il calcio ad alto livello. È un peccato che non sia rimasto anche la stagione successiva perché è uno che tTrasmette la passione per il football. Al Chelsea ho giocato molto nella mia prima stagione, contrariamente a quanto è stato detto. La seconda sarebbe dovuta essere quella della conferma, ma è cambiato l’allenatore (arrivo di Sarri). Ci sono anche cose che avrei potuto fare meglio. I complimenti sono belli da ascoltare. una buona critica ti fa evolvere.

«Quando ho lasciato Chelsea, avevo un senso di fallimento perché è un club che amavo molto».