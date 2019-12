Repubblica: nessun colloquio recente tra Napoli e Callejon. La Cina è vicina

Il tempo è nemico della conferma dello spagnolo, ormai attratto dalla possibilità di raggiungere Benitez e Hamsik al Dalian

I discorsi del Napoli con i vari giocatori in scadenza di contratto continuano. Qualcuno più velocemente, qualcuno meno, ma si discute. Non con tutti, però. Da quanto scrive Repubblica Napoli, sembra infatti che dialogo con Josè Maria Callejon non ce ne sia. Scrive il quotidiano:

“Più difficile, invece, il discorso relativo alla permanenza di Callejòn: colloqui recenti non ce ne sono stati e naturalmente il tempo è nemico della conferma dello spagnolo, ormai attratto dalla possibilità di raggiungere Benitez e Hamsik al Dalian Yifang”.

Dunque non è affatto detto che lo spagnolo possa restare a Napoli a gennaio. Tra tutti, anzi, sembra l’unico già sicuramente destinato a partire.