Repubblica: Mertens riflette sulla proposta di rinnovo (ma l’Atletico Madrid non lo molla)

Ancora nulla di certo sul futuro di Dries Mertens nel Napoli. Il belga non ha ancora sciolto le riserve per il rinnovo del contratto. E intanto, su di lui, spuntano le mire dell’Atletico Madrid.

Scrive Repubblica Napoli:

“Non è al meglio neanche Dries Mertens che sta riflettendo sulla proposta di rinnovo del Napoli, pronto ad offrirgli un biennale. Il belga sta valutando tutti gli aspetti. Da domani in teoria sarebbe anche libero di firmare per un’altra squadra, considerando la scadenza del suo contratto fissata a giugno. Dalla Spagna parlano anche di un interessamento dell’Atletico Madrid che potrebbe piombare su Mertens se dovesse fallire la trattativa Cavani, campione che a Napoli non hanno mai dimenticato. Il Matador lascerà il Psg e sta pensando seriamente ad un’esperienza in Spagna. L’Atletico aspetta fiducioso, ma intanto non molla Mertens, già seguito quest’estate. L’attaccante azzurro non ha ancora sciolto le riserve: gli piacerebbe chiudere la carriera a Napoli e non ha mai nascosto la sua volontà, quindi spera di trovare in extremis l’intesa con De Laurentiis”.