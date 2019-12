Pedullà: il Napoli avanza su Lobotka

Con l’incertezza che avvolge l’affare Torreira dopo l’arrivo di Arteta sulla panchina dell’Arsenal, il Napoli ha virato prepotentemente su Lobotka. Lo scrive Alfredo Pedullà. Il centrocampista del Celta Vigo è un “vecchio amore del Napoli” ed ora torna ancora una volta di moda, scrive.

“Il Celta Vigo ha aperto, lo slovacco venticinquenne ha una valutazione di almeno 20 milioni e piace molto per una svolta a centrocampo. Tutto questo anche perché su Torreira la svolta in panchina dell’Arsenal può modificare gli scenari. Fino a venti giorni fa Torreira era sul mercato, con l’arrivo di Arteta ci saranno riflessioni. E per questo motivo il Napoli è tornato deciso su Lobotka, in attesa di una decisione definitiva. Per giugno piace sempre Amrabat: non è un’operazione completata ma ci saranno altri contatti con il Verona”.