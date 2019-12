Mattino: pronto rinnovo Zielinski, ancora qualche ritocco per Milik

In arrivo la doppia fumata bianca per il rinnovo dei due calciatori polacchi con il Napoli

Non solo mercato in uscita e in entrata. Il Napoli lavora alacremente per il rinnovo dei suoi big. A partire dai contratti dei due polacchi, Zielinski e Milik. La fumata bianca è in arrivo per entrambi, scrive Il Mattino. Per Zielinski sarebbe tutto fatto. Per Milik mancano ancora alcuni dettagli da sistemare.

Ecco quanto scrive il quotidiano:

“Così come è in arrivo una doppia fumata bianca polacca: tutto fatto per il rinnovo di Zielinski mentre ancora qualche ritocco per quello di Milik”.